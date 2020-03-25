أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشرلز، اليوم (الأربعاء)، أن وريث العرش البريطاني والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية مصاب بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت دارة كلارنس هاوس الملكية في بيان بأن الأمير البالغ من العمر (71 عاماً) تظهر عليه أعراض خفيفة من «كوفيد 19»،«لكنه في حال جيدة».

وأشارت الدارة الملكية إلى أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا غير المصابة بفايروس «كوفيد-19» يقبعان في الحجر المنزلي في أسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن أمير ويلز «أظهر أعراضا بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة».

وأوضح أن «دوقة كورنوال (كاميلا) خضعت بدورها للفحص وثبت عدم إصابتها بالفايروس»، مشيرا إلى أن «الأمير والدوقة يقبعان حاليا في الحجر المنزلي في أسكتلندا نزولا عند نصيحة الحكومة والأطباء».

وقد خضع الزوجان للفحص في منشآت هيئة الصحة الوطنية (إن إتش إس) الحكومية في أبردينشير في شمال أسكتلندا.

وأضاف بيان دارة كلارنس هاوس: «من غير الممكن التأكد من الجهة التي نقلت العدوى إلى الأمير نظرا إلى العدد الكبير من الأحداث التي شارك فيها في إطار مهماته العامة خلال الأسابيع الأخيرة».

وقد انتقلت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) إلى قصر ويندسور خارج لندن في التاسع عشر من مارس.

وهما باشرا بعطلة الفصح قبل أسبوع من الموعد الأساسي بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد الذي أصاب في بريطانيا أكثر من ثمانية آلاف شخص وأودى بحياة 422 مريضا.