قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالقاهرة اليوم (الأربعاء) بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ4 متهمين آخرين، بتهمة اعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ«خلية داعش» في محافظة الجيزة.وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات اعتناق الجناة أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ومشاركة عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، بتأسيس خلية عنقودية بمحافظة الجيزة تهدف إلى ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة الجناة، وجهازين لاسلكيين تردد فوق العالي يحظر استيرادهما أو استخدامهما أو حيازتهما دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم رتبوا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.