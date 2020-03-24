أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، استعداد الرئيس التركي، رجب أردوغان، وأكراد سورية لإبرام اتفاق سلام، مؤكدا موافقةكلا الجانبين.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم (الثلاثاء): «قلت للأتراك، وقعوا الاتفاق مع الأكراد، توصلوا إلى السلام. لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك. الأكراد كذلك لم يريدوا. وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخرا، منذ شهرين تقريبا».

وأضاف: «وها هم بدأوا بالحرب، والأوضاع باتت سيئة جدا، وجرى تدخل من قبل دول أخرى. وأقول لهم الآن، وقعوا على الاتفاق. وهو يردون، نعم، سنبرمه»