جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على خلو اليمن من حالات إصابة بفايروس كورونا حتى مساء أمس (الإثنين).

وقال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، في إحاطة معلوماتية، اليوم (الثلاثاء)، حول آخر مستجدات الفايروس الذي اجتاح 199 دولة حول العالم، «ما يزال اليمن خاليا من كورونا». وأضاف: «نحن نتابع عن كثب جميع الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد فرق الاستجابة السريعة في الميدان، والتي تتحقق من كل هذه الشائعات، لا توجد أي حالات إصابة».

وعبر ممثل الصحة العالمية في اليمن عن الشكر للسعودية والإمارات وبريطانيا الذين أسهموا بشكل فاعل في تقديم التسهيلات لهبوط الطائرة التي تحمل المستلزمات الطبية الخاصة بفايروس كورونا في مطار عدن مساء أمس.

ولفت إلى أن الطائرة حملت المحاليل الإضافية اللازمة لفحص فايروس كورونا، ووسائل الحماية للعاملين الصحيين في الميدان، والعديد من المساعدات الإنسانية التي تمكننا من القيام بواجباتنا، حسب قوله.

وكانت وصلت إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس (الإثنين)، طائرة سعودية تحمل على متنها إمدادات طبية للمساعدة في مواجهة كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن هذه الخطوة جاءت بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتدادا للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

وأعلن وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، في وقت سابق، عن تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات صحية لبلاده، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح باعوم أن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي، لافتاً إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.