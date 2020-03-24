أعلنت السلطات المصرية عدداً من القرارات الاحترازية الجديدة لمواجهة انتشار فايروس كورونا، وشملت الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم (الثلاثاء)، حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق المحلات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً وإغلاقها كاملاً يومي الجمعة والسبت، وإغلاق الملاهي والمقاهي والمطاعم ومحلات المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق الخدمات الحكومية مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى من ذلك الخدمات الصحية.وقرر رئيس الوزراء تعليق الدراسة لأسبوعين إضافيين مع فرض عقوبات كبيرة على المخالفين.من جانبها وضعت وزارة الداخلية أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ القرارات الشاملة لمواجهة فايروس كورونا. وكان مجلس النواب المصري علق جلساته حتى 12 إبريل القادم.وجاءت هذه الإجراءات بعد إعلان وفاة لوائين بارزين بالجيش المصري جراء إصابتهما بالفايروس أمس.