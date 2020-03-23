اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بارتكاب 240 انتهاكاً خلال الفترة من 1 مارس الجاري وحتى 20 مارس.

وأكدت الشبكة أن الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر وجرائم القنص والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتعذيب المختطفين حتى الموت، وارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف غير الموجهة كقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية، والتمترس في المنشآت التعليمية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامة.

وذكرت الشبكة أن فريقها وثق مقتل 53 مدنيا، بينهم 4 نساء، و6 أطفال في 9 محافظات يمنية، موضحة أن المليشيا قصفت عددا من الأحياء في مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بجميع أنواع الأسلحة بما فيها صواريخ بالستية.

ولفت التقرير إلى أن من بين القتلى 14 تمت تصفيتهم وإعدامهم ميدانياً، فيما قتل شخص تحت التعذيب في السجون السرية.

وأشار التقرير إلى أن الفريق رصد تعرض 36 مدنيا للإصابة بجروح، بينهم امرأتان، و3 أطفال، لافتاً إلى أن هناك 151 اختطافا واعتقالا تعسفيا بينهم 7 أطفال و7 معلمات.