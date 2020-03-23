في محاولة جادة لمواجهة الانتشار السريع لوباء «كورونا» الجديد، دعت السلطات الحاكمة في العالم أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلداً اليوم (الاثنين) إلى البقاء في منازلهم.

وفيما فرضت 34 دولة ومنطقة حجراً منزلياً إجبارياً للسكان أقرت 10 دول حظرا للتجول ومنعت التنقلات الليلية.

• الحجر الإجباري:

1- أكثر من مليار شخص في 50 دولة

2- 34 بلدا ومنطقة فرضت حجرا إجباريا

3- يشمل هذا الإجراء نحو 659 مليون شخص

• البقاء في المنازل:

1- أكثر من 228 مليون نسمة

2- دعت إليه 4 دول

• حظر التجول:

1- أقرته 10 دول على الأقل

2- يشمل أكثر من 117 مليون نسمة

• حجر على بعض المدن:

1- يشمل نحو 10 ملايين نسمة

2- يضم أكبر 27 مدينة في بلغاريا

3- مدينتا ألماتي ونور سلطان في كازاخستان

4- باكو في أذربيجان