توفي اليوم (الاثنين) لواء ثان في الجيش المصري إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ثاني ضابط كبير من نفس الرتبة يفارق الحياة بسبب الوباء خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلن التلفزيون المصري.

وتوفي اللواء أركان حرب شفيع داوود مدير إدارة المشاريع الكبرى في الجيش المصري «نتيجة إصابته بفايروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة المرض في البلاد».

وكان الجيش المصري أعلن في بيان مساء أمس الأول (السبت) وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه في الجيش للسبب نفسه.

وتقوم القوّات المسلّحة منذ مطلع الشهر الجاري بعمليّات تعقيم للمؤسّسات الحكوميّة والمواصلات العامّة بما فيها خطوط السكك الحديد. وأعلنت وزارة الصحّة مساء أمس (الأحد) تسجيل 33 إصابة جديدة بالفايروس ووفاة 4 أشخاص، وبذلك تصل الحصيلة الإجماليّة إلى 327 إصابة و14 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في تصريح لقناة تلفزيون مساء أمس إنه توجد إصابات بفايروس كورونا في 24 محافظة في مصر من إجمالي 27 محافظة.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن حكومته تعاملت منذ بداية «أزمة» فايروس كورونا بشفافية، نافيا الإشاعات بشأن إخفاء مصر الأرقام الحقيقية للإصابات لديها. وقال السيسي «تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية والبيانات تعكس الواقع».

ودعا السيسي خلال اللقاء الذي بثته قنوات التلفزيون المحلية، المصريين إلى أن «يبقوا في بيوتهم».

وخلال الأيام الـ10 الأخيرة، قررت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لمواجهة الفايروس، من بينها غلق المدارس والجامعات وغلق المطاعم والمقاهي والمتاجر اعتبارا من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي.

والسبت تقرر إغلاق المساجد والكنائس في جميع أنحاء البلاد.