قتل 24 مسلحاً حوثياً وأسر 5 آخرون بينهم مشرف المليشيا في عملية عسكرية أمس (الأحد) في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري يمني أسر مشرف المليشيا محمد صغير الربعي الذي تدرب على أيدي خبراء إيرانيين وينتمي إلى مديرية خمر بمخافظة عمران، أن الجيش تمكن من تدمير عدد من الآليات والأسلحة واستولى على عدد آخر.

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده عبدالله مجلي إن الجيش يواصل تقدماته الميدانية وتمكن من تحرير عدد من الجبال والمواقع الهامة على امتداد جبهات صرواح، وسيطر على منطقة دير صرواح وجبال المهتدي وخطاب، مؤكداً أن المليشيا تتلقى هزيمة قاسية.

وناشد مجلي الصليب الأحمر الدولي بانتشال جثث الحوثيين المنتشرة في الجبال والوديان، بعد أن خلفتها المليشيا وفرت هاربة من مواقعها في صرواح.

وثمن المتحدث باسم الجيش اليمني المواقف الأخوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على الإسناد المتواصل لأبطال الجيش لوجستيا وجويا في معركته الفاصلة مع مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

وطالب مجلي الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة متمردة إرهابية، مشيرا إلى أنها استهدفت الأحياء المدنية والمأهولة بالسكان أكثر من مرة وسط صمت وتغاضٍ عن جرائمها بحق المدنيين.

وأشار إلى أن المليشيا تلجأ لبث الشائعات واختلاق الأكاذيب للتغطية على هزائمها وخسائرها المتلاحقة في عدة جبهات.