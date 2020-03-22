بعد ساعات قليلة من رفع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من درجة التأهب، كشف وزير الداخلية محمد فهمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) أنه لم يعد باستطاعة لبنان احتواء تفشي وباء فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن بلاده تخطّت الاحتواء وسننزلق نحو المجهول.

وقال فهمي: الوضع مخيف ويجب أن ننقذ أنفسنا وبلدنا قبل فوات الأوان وعلينا الاستعداد للأسوأ مع الحفاظ على الأمل والإيمان بأنّنا سنتجاوز الأزمة بالوعي والتصرّف السليم.

وأطلق وزير الداخلية الخطة التنفيذية لإلزام المواطنين منع مغادرة منازلهم، متوعداً الذين لم يتلزموا بالإجراءات الوقائية بتطبيق القانون قائلاً: «كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة وستقمع».

وأضاف: «هناك تنسيق تام بين أجهزة الدولة كافة خصوصا الأجهزة الأمنية، لتنفيذ الإجراءات المتخذة، وأطلب من المحافظين دعوة مجلس الأمن الفرعي للانعقاد عند الضرورة، وندعو إلى إنشاء مجموعات للتدخل ضمن كل بلدية للمساعدة في التوعية، وسيتم التفتيش على المؤسسات والمحال المسموح لها أن تفتح أبوابها، وفي حال المخالفة سيتم ضبطها وستقفل أبوابها وستطبق القوانين المعمول بها»، داعيا المحال والمؤسسات والصيدليات الى تنظيم دخول المواطنين بعدد محدد منعا للاكتظاظ.