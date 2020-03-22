أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان إنها قررت أيضًا إيقاف جميع حلقات التحفيظ ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفايروس.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن الإجراءات الاحترازية تأتي نظرًاً لما يمر به العالم من جائحة فايروس كورونا السريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأي وسيلة.