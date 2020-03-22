أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية أمس (السبت) تعليق صلاة الجمعة والجماعة في كافة المساجد في اليمن، في إطار جهودها الاحترازية لموجهة فايروس كورونا.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أمس: «نظرا لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار وحفاظاً على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها، ولأن المساجد تضم أكبر تجمعات بشرية من كل مكان، وللاحتراز من انتشار الفيروس في اليمن، قررنا تعليق إقامة الصلاة في المساجد حتى إشعار آخر».

ووجه البيان المساجد بوقف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد، حفاظاً على المجتمع من الفيروس المدمر.

ودعا البيان لاتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية لما فيه مصلحة للجميع.

هذا ولم يعلن عن تسجيل أي حالات مصابة في كافة مناطق اليمن منذ انتشار مرض كورونا في دول العالم، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن اليمن خالية حتى اللحظة.