رحبت وزارة الخارجية اليمنية اليوم (السبت) بدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لإطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدات على حسابه بتويتر: «نرحب بدعوة المبعوث لإطلاق سراح جميع الأسرى. وهو ما سعت إلى الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة»، مجدداً دعوته لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط. ونحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين.

وطالب الحضرمي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص الأسرى في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط.

وكان غريفيث قد طالب أمس (الجمعة) بسرعة إطلاق كافة الأسرى جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفايروس كورونا، موضحاً أن الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أصبحت أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال المبعوث الأممي «يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين».