دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة صباح اليوم (السبت) في عمان وعموم المدن الأردنية معلنة دخول حظر التجوال حيز التنفيذ حتى إشعار آخر في إطار إجراءات لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد الذي سجلت حتى الآن 85 إصابة به في المملكة.

وعند الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ)، دون صفارات الإنذار لأكثر من دقيقة في عمان ومدن الأردن.

ودعا مدير التوجيه المعنوي المتحدث باسم الجيش الأردني مخلص المفلح في تصريحات لقناة «المملكة» التلفزيونية الرسمية المواطنين إلى «تحمل قرار حظر التجول في سبيل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم»، مشيرا الى أن «المخالطة هي سبب انتشار الفايروس».

وأكد المتحدث باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة أن «الأمانة ستقوم صباح السبت ومع بدء سريان حظر التجوال بالتعقيم الشامل للمدينة».

وأوضح أن «التعقيم سيشمل جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسية من خلال فرق متخصصة موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة».

وشهدت المحال والأسواق التجارية في عموم محافظات المملكة مساء أمس (الجمعة) ازدحاما شديدا لم تشهده من قبل، إذ اصطف الناس في طوابير طويلة لشراء حاجاتهم الغذائية وخصوصا الخبز.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة (الجمعة) «حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباحا اليوم 21 مارس 2020 وحتى إشعار آخر». وأشار إلى إغلاق جميع المحلات التجارية، وسيتم الإعلان الاثنين عن أوقات محددة ليشتري المواطنون حاجاتهم وضمن آلية محددة.

وبرر العضايلة قرار حظر التجوال بأن المواطنين لم يلتزموا بدعوة الحكومة لهم بالبقاء في بيوتهم.

وحذر من أن مخالفة أمر حظر التجوال قد تؤدي إلى «الحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة».

وأعلنت الحكومة (الثلاثاء) تفعيل «قانون الدفاع» الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقررت (الثلاثاء) تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش في مداخل ومخارج المدن.

وسجلت 85 إصابة في الأردن حتى الآن، وشفيت إحداها.

وفرضت السلطات منذ (الاثنين) حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان السبت الماضي وقف الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في دور العبادة والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.