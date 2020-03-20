ارتفع عدد الوفيات بفايروس كورونا المستجد في بريطانيا اليوم إلى 167 حالة مقارنة مع 144 يوم أمس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن حزمة إجراءات جديدة تشمل إغلاق جميع مرافق الترفيه والمطاعم -عدا المطاعم السريعة - والمقاهي الليلية والمراكز الرياضية، داعياً الناس إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة.

كما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن حزمة إجراءات مالية جديدة لدعم القطاعات المتأثرة جرّاء الأزمة والتي تشمل في بعض الحالات دفع 80 من رواتب الموظفين الذين تأثروا بتلك الإجراءات.

كما أعلنت السلطات البريطانية منع تصدير 80 صنفاً من الأدوية المخصصة للأسواق المحلية بما فيها عقار الإنسولين والأدرينالين ومسكنات الألم من أصناف الباراساتمول والمورفين.

وحذّرت وزارة الصحة البريطانية في بيان أنه سيتم مصادرة رخص التصدير واتخاذ إجراءات ضد كل من يخالف الأنظمة المقررة.