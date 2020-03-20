أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأمريكيين بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وذكر ترمب أن من بين الإجراءات التي أشار إليها في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم في البيت الأبيض، الإعفاء المؤقت عن القروض الطلابية، مشيراً إلى تفعيل تشريع لمنح إجازات طبية لبعض العمال، وتسريع استخدام بعض العقاقير، والعمل على توصيل مدفوعات مباشرة للعائلات.

ولفت النظر إلى إعلان وزارة الخزانة تمديد موعد تقديم موعد الإقرارات الضريبية إلى 15 يوليو المقبل، بدلاً من الموعد الحالي 15 أبريل.

وأوضح ترمب أنه قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ إلى أعلى المستويات، مبيناً أنه سيتم توفير الدعم للشركات الصغيرة، حيث إن الحكومة الفيدرالية تدخلت لمساعدة الولايات.

وتطرق إلى الجهود المشتركة مع الدول المجاورة، وعمل إدارته مع كندا والمكسيك لمنع انتشار الفايروس في أمريكا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي: نعمل سوياً على هزيمة العدو الخفي الذي يضرب بلادنا.