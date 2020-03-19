توقع رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون أن بإمكان بلاده «عكس المسار خلال 12 أسبوعا» في مكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحافي يومي، اليوم (الخميس)، من مقر الحكومة في داونينغ ستريت «بإمكاننا عكس المسار خلال 12 أسبوعا» بشرط أن يتبع البريطانيون التوصيات بتجنب التجمعات.

وأوصت بريطانيا، التي سجلت حتى يوم الخميس 144 وفاة، بتجنب التجمعات والعمل عن بعد دون أن تقر إجراءات أشد، وستغلق المدارس في البلاد اعتبارا من الجمعة.

ورغم عدم استثنائه فرض إجراءات أكثر صرامة على السكان للحد من انتشار الفايروس، خاصة في لندن، يعوّل جونسون على التقدمات التي تحققت في البحث عن علاج.

في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة «نتقدم بشكل كبير في معرفة جينات الفايروس»، وكذلك في البحث عن علاجات فعالة له.

وقال إن تجارب بدأت الخميس على مريض بريطاني مصاب بكوفيد-19، موضحا أن الباحثين البريطانيين يأملون الانطلاق في إجراء تجارب لتطوير لقاح «خلال الشهر القادم».