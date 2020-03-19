كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وفاة 5 أطباء إيطاليين آخرين خلال اليومين الماضيين، بسبب فايروس كورونا، مما رفع حصيلة الموت بين الأطباء في البلاد إلى 13 طبيبا.

وأضافت بأنه قد أعلن عن إصابة أكثر من 2600 من الممارسين الصحيين بالفايروس في عموم إيطاليا، لتصل نسبتهم إلى 8.3 في المائة من إجمالي الحالات في البلاد، حيث كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية الذين يتواصلون بانتظام مع المرضى المصابين.

فيما حذر رئيس الوزراء الإيطالي «جوزيبي كونتي» من أنه «يجب تمديد إجراءات الحجر الصحي إلى ما بعد الموعد النهائي الأصلي». وكان من المقرر أن ينتهي في وقت مبكر يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن إيطاليا قد أعلنت عن رقم قياسي يومي للقتلى بلغ 475 يوم الأربعاء الماضي، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 2978، مع ما يقرب من 36000 حالة مؤكدة.