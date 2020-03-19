دق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ناقوس الخطر من تفشي وباء كورونا في إيران بشكل كبير، حيث أكد إصابة 50 شخصاً كل ساعة بالفايروس ووفاة شخص كل 10 دقائق.

وكتب جهانبور في تغريدة على «تويتر» اليوم (الخميس): «وفقاً للبيانات، كل ساعة تقريباً يصاب 50 شخصاً في إيران بـ«كوفيد 19». وكل 10 دقائق يموت شخص إثر عواقب الإصابة بكورونا».

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أن عدد الوفيات جراء تفشي فايروس كورونا قفز إلى 1284، كما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407 في إيران، وهي الدولة الأكثر تأثراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي: «بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفايروس إلى 1284. وللأسف لدينا 1046 إصابة جديدة منذ أمس».

وبحسب أرقام الوزارة، أحصت محافظة طهران العدد الأكبر من الإصابات (137)، وتأتي بعدها أصفهان (وسط، 108)، ثم محافظة جيلان (شمال، 73).

وقال رئيسي: «في 11 محافظة، بينها طهران وأصفهان، تراجع عدد الإصابات لأن الناس التزموا بتوجيهاتنا»، مكرراً دعوة الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم.