أسقط الجيش اليمني في مديرية صرواح غرب مأرب اليوم (الخميس) طائرة مسيرة إيرانية الصنع ودمر عددا من الآليات والمدرعات الحوثية وقتل عشرات المسلحين بينهم قيادي في عملية استدراج مدروسة.

وقال مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» إن هناك اشتباكات عنيفة في صرواح بين الجيش الوطني اليمني والحوثيين الذين يواصلون تصعيد العمليات، مبيناً أن الجيش تمكن من إسقاط مسيرة حوثية في منطقة المخدرة وكسر عدد من الهجمات.

وأشار إلى أن المعركة اليوم هي الأعنف منذ ثلاثة أيام، مبدياً استغرابه من التهويل الإعلامي الحوثي ومحاولة الكذب وصناعة انتصارات وهمية.

وأشار إلى أن قتلى المليشيا أكثر من 9 حوثيين بينهم قيادي كبير وعدد من مرافقيه وأسر آخرين في عملية استدراج نفذها الجيش اليمني في منطقة اللسان بمديرية مجزر، مشدداً: «الجيش عازم على استنزاف الحوثي والساعات القادمة تنذر بمفاجآت سارة».