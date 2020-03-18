أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، مقتل 50 إرهابيا من جماعة بوكو حرام خلال معركة في منطقة تومور في جنوب شرق البلاد. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن عناصر إرهابية من «بوكو حرام» مدجّجة بالأسلحة هاجمت على متن نحو 20 آلية مركز الاستطلاع العسكري في تومور (في مقاطعة ديفا)، مؤكدة أن الرد التلقائي للقوات الدفاعية والأمنية أتاح صدّ العدو. وأضافت أن الحصيلة المؤقتة هي سقوط جريح في صفوف القوات الدفاعية ومقتل 50 مقاتلا من «بوكو حرام».وأوضحت أن وحدات من الجيش لاحقت فلول المهاجمين حتى مخبئهم على ضفة بحيرة تشاد، مشيرة إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم، وضبط آليتين وأسلحة كثيرة.