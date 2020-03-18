اتهم رئيس جهاز المتابعة والرصد بالقيادة العامة للجيش الليبي غيث نوري اسباق، حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بمواصلة تجنيد المقاتلين الأفارقة من دول الساحل والصحراء لدعم قواتها وتعزيز صفوف المليشيات المسلّحة في معركة طرابلس، في مسعى لمواجهة تقدم الجيش الليبي.وقال إن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش رصدت خطوط ومسارات نقل المرتزقة الأفارقة من بلدانهم إلى العاصمة، وكشفت المعلومات أن العملية تتم تحت رعاية حكومة الوفاق وبطرق رسمية عبر المطارات الليبية، خصوصا مطار غدامس. ولفت إلى أن هؤلاء المقاتلين مدربون تدريبا جيدا ويدخلون إلى ليبيا أفواجا ومجموعات للمشاركة في الاشتباكات المسلحة وقتل الليبيين وتدمير ليبيا.