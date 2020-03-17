يجري القادة الأوروبيون (الثلاثاء) اجتماعا عبر الفيديو من المنتظر أن يقروا خلاله غلق الحدود الخارجية للاتحاد في محاولة لاحتواء وباء «كورونا» المستجد الذي صارت أوروبا بؤرته.

ومن المتوقع أن توافق الدول الـ27 على اقتراح المفوضية الأوروبية بمنع الرحلات «غير الضرورية» في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما. والاجتماع هو الثاني الذي يجري عبر الفيديو في ظرف أسبوع.

وهناك بعض الاستثناءات للغلق، أبرزها دخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.