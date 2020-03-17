أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عزم إدارته بحث توفير تريليون دولار مع الكونغرس، كحزمة مساعدات اقتصادية للأفراد والشركات الصغيرة، لحمايتهم من التأثر بتداعيات انتشار فايروس «كورونا».

وأشار ترمب في مؤتمر عقد اليوم (الثلاثاء) بالبيت الأبيض بمشاركة النائب مايك بنس، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، حيث يمكن للمرضى، الاتصال بأي طبيب عبر الإنترنت دون أي تكاليف، وذلك من شأنه تعزيز قدرات المستشفيات من خلال استخدام هذه الآلية.

وأوضح ترمب أن إجراءات الاختبارات تمضي على أحسن ما يرام، مشيرًا إلى أن الولايات ستتعامل مع الحكومات والأطباء المحليين للتعاون في تحسين وتسهيل الاختبارات الصحية للمرضى.

وكشف ترمب عن تشريعات خاصة تتضمن إجراء الاختبارات الصحية للعاملين، وتقديم الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لمن يستحقها.