كشفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أنه في ظل انتشار فايروس كورونا حول العالم والقيود المفروضة على السفر المصممة لاحتوائه، تواجه العديد من شركات الطيران انخفاضاً شديداً في عملياتها، ما قد يضطرها للجوء إلى عمليات إنقاذ حكومية في غضون أسابيع لتجنب الإفلاس.

وقد علّقت العديد من شركات الخطوط الجوية رحلاتها، فمنها من سرح العمال واعتمد خطوات شديدة بهدف الحفاظ على السيولة، وسط تزايد حظر السفر وانخفاض الطلب على الرحلات.

وحثت 3 أكبر تحالفات شركات طيران عالمية، «وان وورلد»، و«سكاي تيم»، و«ستار ألاينس» الحكومات على «تقييم جميع الوسائل الممكنة» لمساعدة الصناعة. وتمثل هذه الشركات أكثر من 58 شركة طيران رائدة في العالم، بينما سبق أن أصدرت بعض شركات الطيران الأوروبية نداءات عاجلة للمساعدة.

وقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز» أوسكار مونوز من أزمة اقتصادية حالية تواجه شركات الطيران بسبب فايروس كورونا تعتبر «أسوأ بكثير» من أزمة 11 سبتمبر.

ووفقاً لمركز CAPA للطيران الاستشاري، فإن معظم شركات الطيران في العالم ستفلس بحلول نهاية مايو ما لم تتدخل الحكومات.

وقال المركز في تقرير نشر أمس (الإثنين): «هناك حاجة لعمل منسق من الحكومات والصناعة إذا أردنا تجنب كارثة»، مضيفاً: «الاحتياطيات النقدية تتناقص بسرعة مع توقف الأساطيل».

وأكد حجم الأزمة المتفاقمة أمس، بعدما أعلنت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا «راين إير» أنها ستقوم بتعليق معظم أسطولها على مدى الأيام الـ7 إلى الـ10 القادمة.

كما قالت (لوفتهانزا)، إن شركات طيران المجموعة تجري مناقشات مع حكوماتها حول تلقي دعم حكومي نشط إذا أصبح ذلك ضرورياً.

كما قامت إحدى شركاتها التابعة، الخطوط الجوية النمساوية، بتعليق جميع الرحلات مؤقتاً بدءاً من 19 مارس.

وقد أعلنت معظم شركات الطيران الكبرى حول العالم تخفيضات كبيرة في جداول مواعيدها وعلقت رحلات مئات الطائرات. كما طُلب من الموظفين أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر، في حين أن كبار المسؤولين التنفيذيين تلقوا تخفيضات في أجورهم، فيما قد يعتبر أسوأ أزمة طيران في التاريخ.