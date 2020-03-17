حذرت النائبة التركية المعارضة غامزة تاشيار من انهيار المنظومة الصحية عقب انتشار فايروس كورونا. وكشفت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري في تقرير للبرلمان نشرت تفاصيله صحيفة «زمان» اليوم نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 47 حالة حتى مساء الإثنين، وأكد خبراء أن العدد الحقيقي للمصابين بالفايروس أكثر من الأرقام الرسمية، نظرا لأن السلطات لا تجري الفحوصات إلا على المسافرين القادمين من خارج البلاد.وأوضح التقرير بعنوان «المنظومة الصحية التركية الهشة في مواجهة الوباء» أن جميع الدول اتخذت إجراءات لمواجهة خطر انهيار المنظومة الصحية في حالة الارتفاع المفاجئ في عدد المرضى.وذكر التقرير أن عدد المستشفيات يبلغ 1534 مستشفى، وأن عدد أسرة المرضى هو العنصر الأهم في الأزمات الصحية المحتملة، لافتا إلى وجود نحو 231913 سريرا للمرضى داخل المستشفيات في تركيا.وبالنظر إلى عدد أسرة المرضى لكل ألف شخص في أوساط الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن تركيا تحتل المرتبة التاسعة بواقع 2.8 سرير لكل ألف شخص، بينما تبلغ هذه النسبة في اليابان 13.1 سرير، وفي ألمانيا 8 أسرة، وفي فرنسا 6 أسرة، وفي إيطاليا 3.2 سرير.وأكد التقرير أن عدد أسرة المرضى بالعناية المركزة يقدر بـ24071 سريرا، بحسب الإحصاءات الأخيرة. وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الأخيرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية في ما يتعلق بعدد الأطباء لكل ألف شخص بواقع 1.9 طبيب، بينما تبلغ هذه النسبة في النمسا 5.2 طبيب، وفي ألمانيا 4.3 طبيب، وفي إيطاليا 4 أطباء، وفي فرنسا 3.4 طبيب.