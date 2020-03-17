أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الثلاثاء)، مخططا إرهابيا حوثيا يستهدف السفن التجارية في الممرات الإقليمية الدولية في جنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا من محافظة الحديدة.وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم (الثلاثاء) محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، إذ أطلقتهما من محافظة الحديدة.وأضاف المالكي: تم إعطاب وتدمير الزورقين اللذين يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.وبيّن العقيد المالكي أن مليشيا الحوثي تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، إذ بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها 46، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153.وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.