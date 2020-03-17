أمرت السلطات في أوهايو بإغلاق مراكز الاقتراع في الولاية الأمريكية حيث كان مقرّراً أن يُجري الحزب الديموقراطي أمس (الثلاثاء) انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في قرار عزاه الحاكم الجمهوري إلى حالة طوارئ صحية بسبب فايروس كورونا متحدّياً بذلك حكماً قضائياً منعه من تأجيل الانتخابات.وقال الحاكم مايك ديواين في تغريدة نشرها على تويتر إنّه «في الوقت الذي سيتمّ فيه إغلاق صناديق الاقتراع غداً، سيسعى وزير شؤون الولاية فرانك لاروز إلى إيجاد حلّ من خلال المحاكم لتمديد خيارات التصويت بحيث يحصل كل ناخب يريد التصويت على فرصة للقيام بذلك في وقت لاحق»، مضيفاً: أنّ إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة سيُجبر موظفي الانتخابات والناخبين على تعريض أنفسهم لخطر صحّي غير مقبول بالإصابة بفايروس كورونا.