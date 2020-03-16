أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفايروس «كورونا» المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت 12 مارس الجاري بالمحافظة ذاتها.

ونوّه مجاهد إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفايروس «كورونا» هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة حتى الآن.