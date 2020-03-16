اضطر مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم (الإثنين) إلى إنكار أن البلاد في حالة إغلاق وطني بسبب فايروس كورونا، حسب ما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية اليوم.

وأضافت أن البيت الأبيض تحرك سريعاً إلى موقع «تويتر» لتهدئة هذه المخاوف، إذ غرد مجلس الأمن القومي اليوم قائلاً إن «الشائعات عن الحجر الصحي الوطني مزيفة، وإن المجلس سيواصل نشر أحدث الإرشادات حول فايروس كرونا»، في محاولة لقمع عمليات تزييف الرسائل النصية.

وأشارت الصحيفة اللندنية، إلى أن ولاية إلينوي الأمريكية أغلقت جميع الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين.

وفي البيت الأبيض، نفذ المسؤولون سياسة قياس درجات حرارة للصحفيين، في إشارة إلى أن جميع الأشخاص - موظفين وصحفيين وغيرهم - الذين من المقرر أن يتواصلوا مع دونالد ترمب، أو مايك بنس، سيخضعون لفحص درجة الحرارة .

كما تم تعليق التداول صباح اليوم في «وول ستريت» للمرة الثالثة في أسبوعين، بعد أن تراجع مؤشر (S&P 500) لأكبر الشركات الأمريكية مرة أخرى، وسط مخاوف من تفشي كورونا. وجاء الانخفاض الأخير بعد أن أعلن الرئيس (الأحد) «السيطرة الكاملة» على تفشي الفايروس، بينما حذر كبار مسؤولي الصحة العامة من تفشي المرض.

ومن المقرر أن يطلع نائب الرئيس، وأعضاء فريق في البيت الأبيض من المعنيين بالعمل على «فايروس كورونا»، الصحفيين، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت واشنطن، على أحدث المستجدات، وسط ما يبدو أنه يوم عصيب آخر يطل على الاقتصاد الأمريكي.