بإيعاز من نظام الملالي، هدد تحالف الفتح الذي يضم غالبية مليشيا «الحشد الشعبي» أمس (الأحد)، بحسم اختيار المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، معلنا أن ذلك سيتم خلال ساعات. وقال أحمد الكناني النائب عن التحالف (الذي يشغل 48 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا)، إن اللجنة السباعية عقدت اجتماعا لحسم ملف اختيار المرشح لرئاسة الوزراء بشكل نهائي وتقديمه إلى رئاسة الجمهورية، دون الاعتماد على رأي الأغلبية. ودعا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، القوى السياسية إلى تضافر الجهود لاختيار شخصية قادرة على انتشال البلد من الأزمة الراهنة.وكان النائب عن تيار الحكمة علي العبودي أكد بدوره أمس الأول، أن اللجنة السباعية ستعقد اجتماعها الأخير لحسم ملف اختيار بديل محمد علاوي. واعتبر أن الشخصية التي تدعمها اللجنة يجب أن تكون مستقلة وسياسية تفقه العمل السياسي، ولديها تناغم مع القوى السياسية.فيما لايزال المتظاهرون يتمسكون باستقلالية المرشح للحكومة عن الأحزاب السياسية.من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أمس، إن التحقيقات مستمرة في الهجوم على قاعدة التاجي، مؤكدا أن المسؤول على الهجوم سيقدم للعدالة. وكشف أن لدى قيادة العمليات «معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي».وأحجم المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، عن التكهن بشأن الرد المحتمل، لكنه قال في بيان استنادا إلى تحذير وزير الدفاع، مارك إسبر الأسبوع الماضي: «لا يمكن أن يهاجموا ويصيبوا أفرادا من الجيش الأمريكي ويفلتوا.. سنحاسبهم».