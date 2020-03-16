أحيا النيوزيلنديون أمس (الأحد)، الذكرى السنوية لمجزرة المسجدين في مدينة كرايس تشيرش رغم تفشي فايروس كورونا.وتجمع العشرات من راكبي الدراجات النارية من نادي «تو تانغاتا» أمام مسجد النور في كرايس تشيرش للتعبير عن تضامنهم مع الجالية المسلمة المحلية بطريقة مؤثرة. واستقبلهم إمام المسجد جمال فودة الذي قال إن الناس من مختلف المعتقدات والثقافات يحيون اليوم ذكرى 51 مصليا راحوا ضحية المجزرة الدموية، ويوحدهم أنهم جميعا نيوزيلنديون. ويأتي ذلك رغم قرار حكومة البلاد إلغاء الفعالية التذكارية الوطنية التي كان من المقرر إقامتها لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة المسجدين، في ظل تفشي فايروس (كوفيد-19).