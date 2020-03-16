تواجَه المرشح الديمقراطي الأوفر حظا جو بايدن بترشيح الحزب للرئاسة الأمريكية، ومنافسه بيرني ساندرز، مساء أمس (الأحد)، وجهاً لوجه في مناظرة تلفزيونية في إطار سباق المرشّحين الديمقراطيين الذي طغى عليه تفشي فايروس كورونا.وبدا مسرح شبكة «سي إن إن» الإخبارية خاليا مقارنة بمناظرات سابقة كانت تجمع أكثر من عشرين مرشّحا في أمسيتين متتاليتين في بدايات الانتخابات التمهيدية.وكانت هذه المناظرة التي جرت ليل الأحد-الإثنين واستمرت ساعتين، الحادية عشرة في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الديموقراطي، وتواجه فيها بايدن نائب الرئيس السابق، مع ساندرز، السناتور الاشتراكي. وجرت المناظرة عشية جولة جديدة من الانتخابات التمهيدية الثلاثاء في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأوهايو.وأعلن ساندرز(الأربعاء) أنّه باقٍ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة على الرّغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكّداً أنّه يعتزم «فعل كلّ شيء» لهزيمة الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر. وقال السناتور المستقل البالغ من العمر 78 عاماً، خلال مؤتمر صحفي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت، إنّه يتطلّع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقرّرة بينه وبين بايدن.