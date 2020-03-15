أكد وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين السيد علي بن محمد الرميحي، لـ«عكاظ»، تأييد بلاده للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها من فايروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار الرميحي إلى استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المملكتين لبحث كافة المستجدات المتعلقة بالفايروس وسبل الحد من انتشاره.

وشدد الوزير البحريني على أهمية عدم الانجرار خلف الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثمناً الدور الوطني المسؤول الذي تلعبه المؤسسات الصحفية والإعلامية عبر مختلف منصاتها.