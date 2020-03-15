اتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني العقيد مأمون المهجمي أمس (السبت)، مليشيا الحوثي بتفجير نقطة الرقابة الخامسة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة. ووصف المهجمي في تصريح إلى «عكاظ»، ما جرى بأنه اعتداء جديد على البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لافتا إلى أن هذا الاعتداء جاء بعد يومين من استهدافها ضابط الارتباط من جانب الحكومة الشرعية. ولفت إلى أن المليشيا استخدمت في التفجير ثلاث عبوات ناسفة الأمر الذي ألحق دماراً واسعاً في بناية العليمي، مندداً بصمت الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهندي أبهيجت جوها.من جهة أخرى، قتل 11 حوثياً بينهم القيادي المدعو «أبو مجاهد» في مواجهات مع الجيش الوطني أمس في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شمال شرق مدينة تعز.وقال مصدر عسكري، إن موجهات عنيفة اندلعت عقب هجوم حوثي على مواقع قوات الشرعية في جبهة كلابة وحي الزهراء شمال شرق تعز، مؤكداً أن الجيش اليمني تصدى للهجوم وأفشله.ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف عشوائي للمليشيا على الأحياء الشرقية للمدينة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل.وفي الضالع، تتواصل المعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي كسر هجمات حوثية على مناطق بتار والمشاريح وحبيل العبدي جبهتي الفاخر وألحق خسائر فادحة في صفوف المهاجمين.