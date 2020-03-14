وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (السبت) حزمة التعديلات الدستورية الواسعة النطاق التي اقترحها، وألحق بها بشكل مفاجئ هذا الأسبوع، قانوناً يسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، وفقاً لما أفادت به وكالة تاس الروسية.

ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني القانون الواقع في 68 صفحة، الذي يعرض مجمل التعديلات الدستورية، ما يؤكد مصادقة الرئيس عليها.

وينبغي أن تصادق المحكمة الدستورية على الإصلاح في مهلة أسبوع، بحسب القانون الروسي الذي ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير.

وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو للصحافيين، اليوم، أن التصويت سيجري «رغم المخاوف المرتبطة بفايروس كورونا المستجد».