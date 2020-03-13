أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال ترمب في كلمة مباشرة بالبيت الأبيض، إنه فتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة، مبينا أن إعلان حالة الطوارئ يعطي السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمكافحة انتشار الفايروس.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فايروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة أغلقت الحدود تجنبا لانتشار الفايروس، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوما اعتبارا من يوم (الأربعاء).

وأفاد بأنه سيتم إجراء نحو 4 ملايين فحص على الحدود، مع مواصلة النقاشات مع شركات صناعة الأدوية.

وتابع قائلا: «عززنا التعاون مع القطاع الخاص ونعمل على تسريع الفحوصات للكشف عن الفايروس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وبين المصابين 49 شخصا تم إجلاؤهم عن مدينة ووهان الصينية، حيث بؤرة الفايروس، وعن اليابان.

وأضافت أن الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفايروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن.

يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.