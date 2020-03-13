أثار طبيب يدعى براين موناهان فزع الأمريكيين عندما توقع إصابة ما بين 70 و150 مليون شخص خطر الإصابة بفايروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأعلنت النائبة الديموقراطية رشيدة طليب أمس (الخميس)، خلال جلسة استماع لأعضاء القوة الخاصة وخصصت لمكافحة (كوفيد-19)، أن «الطبيب الملحق بالكونغرس قال لمجلس الشيوخ إنّه يتوقع إصابة ما بين 70 إلى 150 مليون شخص بالفايروس في الولايات المتحدة».

ونقل موقع «إكسيوس» عن مصدرين أنّ الطبيب براين موناهان نقل هذا التوقع إلى مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس الشيوخ، طالباً منهم الاستعداد للأسوأ.

وتشير الفرضية الأكثر تشاؤماً إلى احتمال أن يصيب الفايروس ما نسبته 46% من الأمريكيين البالغ تعدادهم 327 مليون نسمة.

وتدور نسبة الوفيات حول 1%، حسب آخر التقديرات التي نقلها إلى الكونغرس أنتوني فوكي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية.

واستنادا إلى هذه النسبة، فإنّ هذا قد يعني تسجيل ما بين 700 ألف و1.5 مليون وفاة في الولايات المتحدة. ومن باب المقارنة، فإنّ أمراض القلب التي تعدّ السبب الأول للوفيات الناجمة عن أمراض في الولايات المتحدة، أسفرت عن 650 ألف وفاة في 2018، فيما أدى مرضا الإنفلونزا والالتهاب الرئوي مجتمعين إلى وفاة 60 ألفاً.

وردّ أنتوني فوكي على سؤال لرشيدة طليب حول ما إذا كان يؤمن بدقّة هذا التقدير بشأن أعداد الأمريكيين المحتمل إصابتهم في المستقبل، قائلاً «علينا أن نكون حذرين مع هذا النوع من التقديرات لأنّها تستند إلى نماذج» قياسية.

وأضاف أنّ «نوعية النموذج مرهونة بطبيعة الفرضيات التي ينطلق منها»، مشيراً إلى أنّه بالإمكان تجنّب التقدير الأكثر تشاؤماً بفضل العمل على احتواء انتشار الوباء.

ولفت إلى أنّ النموذج الذي طوّرته في 2014 المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها بشأن وباء إيبولا، كان يتوقع إصابة أكثر من مليون شخص، مضيفاً أنّ المصابين بالمحصلة كانوا أقل من 30 ألفاً.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذّرت من أنّ 70% من سكان ألمانيا قد يصابون بـ«كورونا».