أعلنت مصادر رسمية برازيلية أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أظهرت لديه نتائج إيجابية لفايروس كورونا، وينتظر نتائج اختبار ثان اليوم (الجمعة) لتأكيد التشخيص.

يذكر أن بولسونارو تناول العشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منتجع مار ألاغو في فلوريدا مساء السبت الماضي، إلى جانب السكرتير الصحفي الذي تم تشخيصه بالمرض بعد الرحلة.

لكن ترمب قال للصحفيين أمس (الخميس): لست قلقا.

ظهر بولسونارو على شاشة التليفزيون أمس يطلب من الناس تجنب الشوارع. وقال ابنه على «تويتر» أمس إن والده «لا تظهر عليه أي أعراض للمرض».

وكان بولسونارو، الذي بلغ (65 عاما) هذا الشهر، وأعضاء آخرين من الوفد الذين رافقوه في الرحلة إلى أمريكا، أصبحوا قيد المراقبة الصحية.

وبحسب مصادر إعلامية برازيلية، ظهر بولسونارو يرتدي قناعاً واقياً هذا الصباح ولم يغادر القصر الرئاسي، وبذلك أصبح أول زعيم دولة يصاب بالفايروس.