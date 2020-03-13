تستعد اليونان اليوم (الجمعة) لتسليم أول امرأة زمام الحكم في تاريخها، في وقت تُبذل مساعٍ مكثفة لاحتواء فايروس كورونا الجديد، مع تسجيلها أكثر من 100 إصابة.

وستتولى إيكاتيريني ساكيلاروبولو القاضية السابقة البالغة (63 عاما)، رئاسة البلاد لولاية من خمس سنوات، وستؤدي اليمين في البرلمان، وتضع إكليلا من الزهر على قبر الجندي المجهول (أهم نصب عسكري في اليونان) ثم تتوجه إلى القصر الرئاسي حيث تجرى مراسم تسلم وتسليم مع الرئيس المنتهية ولايته بروكوبيس بافلوبولوس، وفق ما أعلن البرلمان.

وقد انتخبت ساكيلاروبولو في البرلمان في يناير الماضي باصوات 261 نائبا من بين 300.

وحددت أولوياتها وهي معالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي وموجة الهجرة.

وقبل ذلك كانت ساكيلاروبولو رئيس المحكمة الإدارية، أي مجلس الدولة.

ورغم أن الرئيس هو رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة إلا أن المنصب يعتبر فخرياً إلى حد كبير. ويصادق الرؤساء اليونانيون على الحكومات والقوانين ولديهم من الناحية الفعلية سلطة إعلان حرب، لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.

يذكر أن اليونان أعلنت حتى الآن 117 حالة إصابة بفايروس كورونا، توفي أحدهم أمس (الخميس) بعد 10 أيام في المستشفى.

ويرقد ثلاثة أشخاص في العناية المركزة فيما أغلقت الحكومة لأسبوعين المدارس والجامعات والملاعب وصالات السينما والنوادي الرياضية وسواها من مواقع التجمعات المغلقة، في مسعى لمكافحة الفيروس.