في حين كان اللبنانيون وبمبادرة ذاتية إعلامية ومدنية يدعون إلى حالة طوارئ لمواجهة تفشي فايروس كورونا عبر الترويج لالتزام الناس منازلهم وفرض حجر صحي وقائي طوعي، كانت ثلاث حافلات تحمل سياحاً إيرانيين يتجولون في الشوارع اللبنانية الفارغة من أهلها، يلتقطون الصور التذكارية على شاطئ مدينة صيدا وكورنيش ضبية الساحلي وقرب صخرة الروشة في بيروت وانتهاء برحلة عبر التلفريك في جونيه.

صور السياح الإيرانيين استفزت اللبنانيين المعزولين طوعاً في منازلهم بعدما حملت أولى الطائرات الإيرانية القادمة إلى بيروت أول امرأة مصابة بـ«كورونا» لتكر سبحة المصابين وعدد الموتى الذي بلغ أمس الأول (الخميس) ثلاث ضحايا.

السياح الإيرانيون وهم يتمتعون بمناظر لبنان الخلابة مقابل اللبنانيين القلقين على حياتهم وصحة عائلاتهم، هي صورة مشابهة للواقع السياسي الذي أوصل عبره «حزب الله» لبنان إلى ما هو عليه.

لبنان ومنذ اتفاق عام 2008 دخل عن سابق إصرار وتصميم في العباءة الإيرانية سياسياً واقتصادياً وأمنياً عبر قبض «حزب الله» على مفاصل الدولة، حكومة وغير حكومة، تحت شعار الثلث المعطل، ثم ليكتمل هذا القبض والسيطرة عبر التسوية الرئاسية وانتخاب الرئيس ميشال عون الذي رشحه الحزب دون غيره لرئاسة الجمهورية.

ما حصل بفعل فايروس كورونا في لبنان ليس مستغرباً، لقد قالها أمين عام حزب الله حسن نصر الله واضحة في وقت سابق عندما تتعرض إيران للخطر الرد سيكون من كل الأمكنة وتحديداً من لبنان، وها هي إيران اليوم وعبر كورونا تتحول إلى بؤرة للوباء، فَلِمَ لا يكون لبنان مستشفى وحديقة لأهل الحظوة من الإيرانيين عوائل مسؤولين ودبلوماسيين هربوا من إيران إلى لبنان؟!.

الدوائر المختصة، لبنانية ودولية، تهمس بعيداً عن الإعلام حول أيام صعبة تنتظر لبنان الذي لديه 300 سرير فقط لاستيعاب المصابين بالفايروس و500 جهاز تنفس اصطناعي فقط، فيما اليوم لديه نحو 77 مصاباً، ووزير صحته يقول إن نسبة الزيادة اليومية بعدد المصابين تبلغ 30%.

ليحمل كل مهتم آلة للحساب الفوري وبعملية حسابية بسيطة سيدرك إلى أين يتجه لبنان!.