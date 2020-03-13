أعلنت مصادر قبلية في سيناء مقتل أمير تنظيم «داعش» الإرهابي فارس الأنصاري، على يد قوات الجيش المصري.

وأفادت المصادر بأن قوات الجيش تمكنت من حصار أخطر قياديي التنظيم داخل وكر اختبائه بمنطقة العجراء جنوب رفح، حيث بادر بإطلاق النيران على القوات التي بادلته إطلاق النار وأردته مع خمسة مسلحين من مرافقيه قتلى.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الداعشي القتيل هو أمير التنظيم برفح والمخطط للعديد من العمليات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة داخل سيناء.

يذكر أن الأنصاري من العناصر القيادية في جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، ومن العناصر الإرهابية شديد الخطورة، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء.