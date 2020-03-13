حذر المبعوث الأممي مارتن غريفيث اليوم (الجمعة)، من أن الوضع العسكري في اليمن بات «مروعا على نحو متزايد»، لافتا إلى تصعيد مقلق في بعض المناطق شمالي البلاد، الذي أدى إلى نزوح آلاف الأسر.

وأبلغ غريفيث مجلس الأمن الدولي بأن اليمن يمر بـ«منعطف حرج»، محذرا من أن اليمن إما أن يمضي قدما «تجاه خفض التصعيد واستئناف العملية السياسة أو، حسبما أخشى، تجاه عنف ومعاناة أكبر ما من شأنه أن يجعل المسار نحو طاولة التفاوض أكثر وعورة».

وقال إن التصعيد العسكري «قد يجر اليمن إلى دائرة غير مسؤولة جديدة من العنف» الذي قد يفضي إلى «تداعيات إنسانية وسياسية مدمرة»، لافتا إلى القتال في محافظة مأرب وفي الحديدة -حيث يتعامل الميناء الرئيسي للبلاد مع نحو 70% من الواردات التجارية والإنسانية لليمن- وفي نهم، التي تبعد مسافة نصف ساعة بالسيارة عن العاصمة صنعاء، وفي محافظات الضالع وشبوة وتعز وصعدة.