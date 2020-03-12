أعلن البيت الأبيض اليوم (الخميس) أنّ ما من داعٍ «في الوقت الراهن» لخضوع الرئيس دونالد ترمب لفحص فايروس كورونا المستجدّ على الرّغم من أنّه التقى قبل أيام بمساعد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو وتبيّن لاحقاً أنّه مصاب بالفايروس.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية ستيفاني غريشام إنّ «الرئيس ونائب الرئيس (مايك بنس) لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفايروس وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن».

وكانت الحكومة البرازيلية أعلنت في وقت سابق الخميس أنّ مسؤولاً حكومياً التقى في نهاية الأسبوع المنصرم ترمب خلال الزيارة التي قام بها بولسونارو إلى الولايات المتحدة.