اتهم وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إيران بمخالفتها للقوانين والأعراف الدولية بعدم ختمها جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين، مؤكدا أن إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج.

وقال وزير الداخلية البحريني في اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم (الخميس) لبحث آخر المستجدات بشأن فيروس (كوفيد 19): هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين.

وشدد على تأكيد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أهمية إطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات في ما يتعلق بفايروس كورونا، واصفا تعامل بلاده مع مستجدات الفايروس بأنه «ناجح»، وأشاد به الجميع بمن فيهم منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات تواكب تطور الوضع الصحي وأخرى من أجل استعدادات احترازية للمراحل القادمة، وأن من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام، تكتم إيران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر.