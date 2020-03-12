أثارت سيارة مشبوهة فزع رجال الشرطة في لندن أمس (الأربعاء)، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية على (تويتر)، إن الشرطة نفذت عملية كبيرة في منطقة إليفانت آند كاسل بالعاصمة لندن تحرّت خلالها عن محتويات سيارة بعد إنذار أمني تبيّن لاحقاً أنه كاذب. وأفادت المعلومات أن الشرطة نفذت العملية الأمنية بعد الاشتباه في السيارة المركونة وسط الشارع عند مفترق طرق رئيسي. وذكرت الشرطة أن حركة المرور كانت قد توقفت في منطقة إليفانت آند كاسل إلى أن تحرت الشرطة محتويات السيارة. وأعلنت سلطة النقل توقف خدمات قطارات الأنفاق بين محطتي إليفانت آند كاسل ولامبيث نورث على خط بيكرلو بسبب إنذار أمني.