طالبت الهيئة العامة للصناعة الكويتية أمس (الأربعاء) المصانع المحلية المعنية بإنتاج المواد الغذائية والصحية العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية دون توقف لتغطية الطلب في السوق المحلي خلال الأوضاع الراهنة.

وشددت الهيئة في بيان صحفي على «ضرورة الالتزام بالمواعيد العمل المقررة لها»، مؤكدة دعمها لتنمية وتشجيع إنتاج السلع الإستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس تعطيل العمل في مؤسسات الدولة اعتبارا من اليوم (الخميس) 12 مارس الجاري وحتى الخميس 26 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 29 مارس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).