أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السلطات القطرية فشلت في توفير الحماية للعاملين فيها، موضحة أنهم يواجهون إجراءات قانونية حرمتهم من الإنصاف، مشيرة إلى وفاة بعض العاملين نتيجة ظروف العمل القاسية.وأوضحت «الخارجية الأمريكية» في بيان (الأربعاء) أن العاملين الأجانب في قطر يقطنون معسكرات ضيقة وقذرة وخطيرة، وأشارت إلى أنه على الرغم من استمرار الانتهاكات في قطر بحق العمالة، إلا أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف الانتهاكات بحق العاملين فيها.