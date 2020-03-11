أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن فايروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.وأضاف مدير المنظمة اليوم (الأربعاء)، في مؤتمر صحافي، أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 23 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.وخاطب الصحافيين في جنيف «يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فايروس كورونا».وأعرب عن قلقه من عدم اتخاذ دول للإجراءات اللازمة للحد من كورونا.إلى ذلك، وصل عدد الإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء أول مرة، أمس، إلى 80778 حالة، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة.ووصل عدد المصابين على مستوى العالم بفايروس كورونا 118332 شخصا، وعدد الوفيات 4292.