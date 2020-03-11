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أصدرت جامعة هارفارد الأمريكية قراراً بإغلاق أبوابها والتحول إلى التعليم عن بعدوقال رئيس الجامعة العريقة (لاري باكو) في بيان نشر على موقع الجامعة أمس الأربعاء «مثلكم جميعًا، كنت أتابع باهتمام تقارير مرض كورونا، وأفكر في الطرق العديدة التي قد يغير بها هذا الوباء مستقبل حياتي وحياة الأشخاص الأقرب إليّ، وكانت الأسابيع القليلة الماضية بمثابة تذكير قوي بمدى ارتباطنا ببعضنا البعض وكيف تحدد خياراتنا اليوم وخياراتنا غدًا»وفي إشارة إلى أن الخطوات التي اتخذتها تتفق مع توصيات الدوائر الصحية الخاصة بمكافحة كورونا، دعت إدارة الجامعة الطلاب إلى عدم العودة إلى مساكنهم الجامعية بعد العطلة قدر الإمكان، الجدير ذكره أنّ جامعات أمريكية أخرى من بينها جامعتا كولومبيا، وماساتشوستس اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة كورونا تراوحت بين إلغاء الفصول والامتحانات